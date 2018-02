Gewonde bij ongeval in Liempde

Op de Boxtelseweg in Liempde is maandagavond een auto van de weg geraakt en tegen een heg tot stilstand gekomen.

Kort voor 19.00 uur rukten de hulpdiensten massaal uit. Een deel van de rijbaan was geruime tijd versperd wegens de vele hulpverleningsvoertuigen. De gealarmeerde traumahelikopter landde in een weiland niet ver van het ongeval vandaan. Waardoor het voertuig van de weg is geraakt is niet bekend, wel is de bestuurder met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig geborgen waarna de weg weer volledig vrij kon worden gegeven.