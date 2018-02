Ontvoerde baby en ouders op vakantiepark in Duitsland gevonden

Baby Hannah en haar ouders zijn terecht. De drie werden maandagavond tegen 20.00 uur gevonden op een vakantiepark in het Duitse Bad Bentheim. De vader en moeder zijn aangehouden en de baby is in veiligheid gebracht. Het ziet ernaar uit dat Hannah in goede gezondheid verkeert.

Maandagochtend werd even na 9.00 uur groot alarm geslagen nadat de baby vanaf een parkeerplaats bij de Lidl in Eersel werd meegenomen in een auto. Al gauw ging de politie ervan uit dat Hannah werd meegenomen door haar biologische ouders. De baby was door Jeugdzorg onttrokken aan het ouderlijk toezicht en werd op de parkeerplaats afgepakt van haar pleegmoeder.

Alle beschikbare middelen

Direct werd een groot onderzoek begonnen naar de ontvoering. Het onderzoeksteam zette alle beschikbare middelen in om Hannah in veiligheid te brengen. Oproepen via social media werden volop gedeeld. Gezien de ernst van de ontvoering werd in de loop van de dag Amber Alert verstuurd. Daarbij werden ook foto’s van Hannah en haar ouders naar buiten gebracht.

Tip uit Duitsland

De vele aandacht die daarop volgde had resultaat en leidde tot tientallen tips. In de loop van de dag kwam bij de politie een tip binnen dat de donkere Mercedes en mogelijk gezochte vader waren gezien bij een vakantiepark in Bad Bentheim. In nauw overleg met de Duitse collega’s werd verder onderzoek verricht bij het vakantiepark. Hannah en haar ouders bleken daar in een vakantiehuisje te zitten. Kort daarop konden de ouders worden opgepakt door het grensoverschrijdend politieteam Bad Bentheim.

Verder onderzoek

Het team gaat zich nu richten op het verdere onderzoek. De ouders van Hannah zitten vast en hun uitlevering zal worden verzocht: “Hannah is in veiligheid gebracht en keert zo snel als mogelijk terug naar Nederland”, zo laat het onderzoeksteam weten.



Politiechef Frans Heeres reageert verheugd op het nieuws: “Ik wil het onderzoeksteam, het Openbaar Ministerie en iedereen die heeft meegedacht een groot compliment maken. Er is goed politiewerk verricht, maar het belangrijkste is dat Hannah in goede gezondheid terug is gevonden.”