Klanten Jumbo bij ene filiaal duurder uit dan bij andere

Het prijsniveau wordt vooral bepaald door de nabije concurrentie: zit er geen andere supermarkt of een duurdere supermarkt in de buurt, dan zijn de prijzen hoger. Zijn er in de omgeving (veel) goedkopere supermarkten, dan zijn de prijzen lager.

Jumbo blijkt in 54% van zijn filialen hun hoogste prijsniveau te hanteren, in 32% hun middelste prijsniveau en in 14% hun laagste. In Friesland, Groningen en Limburg zijn er bijna alleen maar duurdere Jumbo’s, meer richting de Randstad zitten de goedkopere winkels. Dit prijsverschil is vooral te zien bij de A-merken. Hoogvliet hanteert 2 prijsniveaus, met name voor hun huismerken. Bij Jumbo en Hoogvliet gelden de prijsverschillen zelfs online, afhankelijk van bij welke Jumbo of Hoogvliet consumenten hun boodschappen ophalen of waar ze hun bestelling laten bezorgen.

Picnic goedkoopst voor A-merken

De Consumentenbond peilde in december 2017 de prijzen van de 15 grootste supermarktketens én online bezorgsupermarkt Picnic. Bij de prijspeiling werden 7000 prijzen genoteerd, van 150 A-merk en 120 huismerk-producten. Het prijsverschil tussen A-merken en huismerken blijkt in 3 jaar gegroeid te zijn van 31% naar 36%. Opvallend is verder dat nieuwkomer Picnic het goedkoopst is voor A-merken: 6% goedkoper dan gemiddeld. Aldi en Lidl zijn nog steeds het goedkoopst wat betreft huismerken, maar het verschil met de andere supermarkten is wel kleiner geworden: in 2015 waren zij 20 tot 22% goedkoper, nu 15%. Spar is het duurst voor huismerken én voor A-merken.