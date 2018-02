Lichaam gevonden overleden man is vermiste Orlando

Duikers troffen maandagavond 26 februari in het water aan de Böttgerwater, Den Haag Ypenburg, het lichaam van de 17-jarige vermiste Orlando aan.

Brandweer en politie waren gericht op die plek aan het zoeken naar aanleiding nieuwe informatie die vandaag binnenkwam in de vermissingszaak van de 17-jarige Orlando. Officiële identificatie leidde later op de avond dat het ging om het stoffelijk overschot van de vermiste Orlando ging.

Orlando kwam vorige week zondag 18 februari na een afspraak in Den Haag niet meer thuis. Maandagavond 19 februari werd hij door zijn familie als vermist opgegeven. Sindsdien zetten familie, vrienden en politie alles op alles om hem te vinden. Op basis van nieuwe informatie in het onderzoek, gingen brandweer en politie maandagmiddag gericht met sonarboot en duikers het water in.

Het lichaam dat duikers maandagavond aantroffen, wordt overgebracht voor nader onderzoek. Uit nader onderzoek (sectie) moet blijken hoe Orlando om het leven is gekomen.