Man raakt rijbewijs kwijt na inhalen strooiwagens met hoge sneheid

De man reed met een gemiddelde snelheid van maar liefst 198 kilometer per uur over de A7, terwijl de wegbeheerder aan het strooien was in verband met de gladheid. De agenten zagen dat op sommige stukken de snelheid bij inhalen opliep tot wel 213 kilometer per uur. De man kon zijn rijbewijs direct inleveren.