Schaatskoorts in Nederland 'uitgebroken'

Bij veel Nederlanders is de schaatskoorts 'uitgebroken' nu het de laatste dagen flink aan het vriezen is.

Toch kan er vandaag zeker nog niet overal worden geschaatst omdat het ijs op veel plaatsen nog onbetrouwbaar is.

Dat geldt zelfs voor de meeste schaatsbanen die op zijn vroegst pas woensdag open gaan omdat het ijs nog moet aangroeien.

In Friesland en Groningen worden al veel schaatsers op natuurijs gespot. De Friesche IJsbond waarschuwt vandaag opnieuw voor verraderlijke windwakken. 'Schaatsen is op veel plekken erg gevaarlijk', aldus de ijsbond.

Ook de politie waarschuwt voor de gevaren van het natuurijs. Veel mensen willen het natuurijs op, terwijl dat op dit moment op veel plaatsen nog te dun is om op te staan. ‘Let daarom extra op kinderen en dieren. Zij zien het gevaar niet. Speel zelf ook niet de waaghals. Zak je door het ijs, dan is het risico dat je snel onderkoeld raakt’, aldus brigadier Paul van de politie Haaglanden.

Ook brandweerkorpsen, waaronder in Friesland, hebben al enkele reddingen moeten uitvoeren. Zo is in Lauwersoog vanochtend een persoon in de haven door het ijs gezakt. Daarnaast krijgt de brandweer meer meldingen binnen van dieren in nood.

Voor wie niet kan wachten tot het natuurijs dik genoeg is, of wel, volgen hier een paar tips van Schaatsen.nl om weer veilig thuis te komen:

1. Ga er nooit alleen op uit op natuurijs

2. Stel je op de hoogte van de lokale ijssituatie

3. Neem touw, ijspriem, ijsstok en een fluitje mee

4. Neem een voldoende uitgeruste EHBO-set mee

5. Draag hoofdbescherming

6. Zorg bij extreme kou voor extra bescherming

7. Zorg voor goed passende en scherpe schaatsen

8. Neem een mobiele telefoon en reserve kleding mee

Op het ijs........

9. Zorg dat je op ’goedgekeurd’ ijs schaatst

10. Let op kleurveranderingen, randen en scheuren in het ijs

11. Let extra op bij bruggen, vogels, riet, waterplanten en overhangende takken

12. Houd voldoende afstand van elkaar

13. IJs aan de walkant, vooral de kant waar de zon op schijnt, is altijd zwakker

14. Wees altijd op je hoede voor windwakken

15. Pas op bij lozingsplaatsen, plekken waar waterwegen op elkaar uitkomen en bij vaargeulen.

16. Pas op bij kistwerken

17. Wees extra waakzaam bij mist

18. Zorg dat je voor het donker thuis bent

19. Ga nooit schaatsen op ijs waar sneeuw op ligt

20. Ga bij twijfel altijd terug