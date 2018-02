Code geel voor gladheid en gevoelstemperaturen tot -15

Er zijn flinke zonnige perioden, al trekken er vanuit Duitsland ook enkele wolkenvelden over. In het noordelijk kustgebied komen enkele sneeuwbuien voor. Landinwaarts komen stapelwolken tot ontwikkeling en ook daar neemt de kans op een (lichte) sneeuwbui in de middag toe.

Op de meeste plaatsen liggen de maximumtemperaturen net iets onder nul, in het westen een fractie erboven. De oost- tot noordoostenwind is zwak tot matig, in de avond komt er langs de noordkust een vrij krachtige oostenwind te staan.

Komende nacht zijn er vooral in de noordelijke helft wolkenvelden en kan daar nog een enkele (lichte) sneeuwbui voorkomen. In de rest van het land klaart het breed op. De minimumtemperatuur ligt tussen de -3°C op de Wadden en -9°C lokaal landinwaarts. Hierbij liggen de gevoelstemperaturen op diverse plaatsen rond de -15 graden. De oostelijke wind is matig, aan de kust vrij krachtig. In het Waddengebied wordt de wind tijdelijk krachtig, mogelijk hard.

Woensdag overdag zijn er flinke perioden met zon en het blijft droog. Er staat een matige, aan de kust een (vrij) krachtige oostenwind. De middagtemperatuur ligt tussen de -1°C in het zuidwesten en -4°C in het noordoosten, maar de gevoelstemperatuur blijft overdag rond min 10 graden steken.