Eind aan uitbuiting bij laden en lossen schepen, 100 extra banen in haven Rotterdam

Het laden en lossen van internationale containerschepen moet vanaf uiterlijk 1 januari 2020 altijd worden gedaan door sjorders in de havens. Onderbetaalde scheepsbemanningen mogen dit niet meer doen. Dat is het resultaat van een cao-afspraak tussen de Internationale Transportarbeiders Federatie (ITF) en de Joint Negotiation Group (JNG) van werkgevers uit de internationale zeevaart. FNV Havens is lid van de ITF en was actief betrokken bij de onderhandelingen.