Dodelijke schietpartij shisha-lounge Ten Katestraat, 16 jaar celstraf voor schutter

Een 34-jarige man moet 16 jaar de gevangenis in voor zijn rol in een fatale schietpartij in de Ten Katestraat, op 11 november 2016. Ook moet hij alsnog ruim 3 jaar uitzitten van een eerder opgelegde straf. Bij de schietpartij kwam een 18-jarige omstander om het leven, twee andere mannen raakten gewond.

Ruzie in shisha-lounge

De verdachte stapte aan het eind van de middag gewapend met een pistool shisha-lounge Obba in de Ten Katestraat binnen. Dat wapen liet hij zien aan een van de twee eigenaren van de zaak, waarna hij weer naar buiten liep. De twee eigenaren, broers van elkaar, renden achter de verdachte aan. Op straat ontstond een worsteling tussen de twee broers en de verdachte. Hierbij trok de verdachte zijn wapen en vuurde meerdere kogels af in de richting van de wegrennende broers. Zij raakten beiden gewond aan hun armen. Eén van de kogels raakte een 18-jarige man, die verder niet bij de ruzie betrokken was. Hij overleed korte tijd later aan zijn verwondingen.

Veel mensen op straat

De schietpartij vond plaats op een druk moment: de marktkramen werden afgebouwd en vanwege Sint Maarten waren er veel kinderen op straat. De rechtbank rekent het de man dan ook zeer zwaar aan dat hij een 18-jarige onschuldige omstander van het leven heeft beroofd en dat hij bovendien het risico heeft genomen nog meer onschuldige slachtoffers te maken.

Al eerder veroordeeld voor doodslag

De man werd in 2008 ook al veroordeeld voor doodslag. Hij kreeg hiervoor een gevangenisstraf van 8 jaar opgelegd. Op het moment van de schietpartij in de Ten Katestraat was hij voorwaardelijk vrij. Daarom moet hij nu ook het restant van zijn straf uit 2008 uitzitten.

Geen TBS

De officier van justitie had tegen de man 14 jaar cel en TBS geëist. De rechter oordeelt dat er voor het opleggen van TBS te weinig grond is. De man weigert mee te werken aan psychologisch onderzoek. In 2007 is weliswaar geconstateerd dat de man zwakbegaafd is, maar deze informatie vindt de rechtbank van te lang geleden om op basis daarvan nu TBS op te kunnen leggen. Daarbij weegt de rechtbank mee dat ook met het opleggen van een zeer lange gevangenisstraf wordt bereikt dat de samenleving langdurig tegen de man wordt beschermd.