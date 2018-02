Onderzoeksteam zaak Orlando op zoek naar getuigen

Het rechercheteam dat onderzoek doet naar het overlijden van Orlando is dringend op zoek naar getuigen. Onderzoeksleider Dirk Roest: “Het is ons nog onduidelijk wat er met de jongen is gebeurd sinds zondag einde van de dag en aan welk scenario we moeten denken. Alle tips die kunnen helpen dit verhaal helder te krijgen, zijn dan ook meer dan welkom”.

Vermist

Orlando kwam vorige week zondag 18 februari na een afspraak in Den Haag niet meer thuis. Maandagavond 19 februari werd hij door zijn familie als vermist opgegeven. Sindsdien zetten familie, vrienden en politie alles op alles om hem te vinden. Op basis van nieuwe informatie in het onderzoek, gingen brandweer en politie maandagmiddag gericht met sonarboot en duikers het water in aan de Böttgerwater. Dit resulteerde maandagavond in het aantreffen van het lichaam van Orlando.

Nader onderzoek

Dinsdag 27 februari zet het team grootschalige opsporing het onderzoek voort om duidelijk te krijgen wat er met Orlando is gebeurd en hoe hij is overleden. De omgeving van de Böttgerwater wordt uitgebreid onderzocht op sporen. Er worden flyers uitgedeeld in de omgeving waar hij voor het laatst gezien is. Ook worden stoepborden weggezet met het verzoek aan getuigen om zich te melden. Roest: “De kleinste details kunnen cruciaal zijn in een onderzoek als dit. Ik doe dan ook een dringend beroep op mensen die op wat voor manier informatie hebben over wat er zondag met Orlando gebeurd is, contact met ons op te nemen.”