Grote regionale verschillen in aardgasverbruik

In 2016 verbruikte een particuliere woning in Nederland gemiddeld 1300 m3 aan aardgas. Uit de gemeentelijke verdeling blijkt dat dit varieert van 380 m3 in Purmerend tot 2550 m3 in Rozendaal.

In gemeenten waar een belangrijk deel van de woningen aangesloten is op stadsverwarming, zoals Purmerend, Almere, Duiven en Nieuwegein, is het gemiddelde aardgasverbruik heel laag. Daarnaast hangen de verschillen tussen gemeenten samen met welke typen woningen een gemeente zoal heeft. Zo verbruikte een appartement gemiddeld 870 m3 en een vrijstaande woning 2 300 m3 aan aardgas in 2016. Gemeenten met relatief veel vrijstaande woningen zullen dan ook een hoger gemiddeld aardgasverbruik hebben dan gemeenten met veel appartementen of tussenwoningen.

Niet alleen het woningtype speelt een rol, maar bijvoorbeeld ook de inhoud van de woning. Zo is het gemiddelde gasverbruik van vrijstaande woningen in bijvoorbeeld Wassenaar, Bloemendaal, Hilversum en Laren (NH) hoger dan van vrijstaande woningen in andere gemeenten.