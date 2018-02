Motorseizoen 2018 van start!

Het wordt weer bijna lente. Het is nog even door de laatste koude dagen bijten maar dan zal het hele land weer vervuld worden in een heerlijke zonnige gloed. Ook goed nieuws voor de motorrijders, want als het niet meer glad is op de weg is het nieuwe motorseizoen weer begonnen!

Motor grondig nakijken

Het kan zo zijn dat je enorm enthousiast bent en je motor meteen uit de schuur wil halen om vervolgens weg te scheuren, maar dat is niet zo'n verstandig idee. Motorrijden kan best gevaarlijk zijn, dus is het verstandig om je motor eerst even goed na te (laten) checken. Bekijk bijvoorbeeld eens of de bandenspanning van je motor nog wel goed is en of de verlichting nog wel naar behoren werkt.

Ook is het altijd verstandig om de ketting een keer te smeren. Doe dit niet vlak voordat je gaat rijden, dan rijd je het er immers meteen weer af. Smeer je ketting een paar dagen voordat je gaat rijden of na je eerste rit.

Nieuwe motorkleding kopen

Wanneer je gaat rijden op de motor, heb je natuurlijk een speciaal pak aan. Deze biedt veel bescherming maar zorgt er ook voor dat je warm blijft. Om comfortabel te kunnen rijden is het fijn om een pak te dragen dat goed zit. Ook is het verstandig om kleding te hebben dat met de seizoenen meegaat. Als je in de zomer je winterpak draagt, krijg je het waarschijnlijk erg warm. Trakteer jezelf dus eens op een nieuw motorpak, bijvoorbeeld van de site Bikeroutfit.

Verzekering

Ook is het verstandig om je motorverzekering goed na te kijken. Toen je deze afsloot had je waarschijnlijk bepaalde behoeftes en wensen. Sluit jouw verzekering hier nu nog wel op aan? Het is belangrijk dat je ervoor zorgt dat de verzekering alles dekt wat jij nodig hebt. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Er zijn dus een aantal dingen waar je rekening mee moet houden tijdens dit nieuwe motorseizoen. Als je zeker bent dat alles klopt, kan je veilig de weg opgaan. Veel rijplezier!