Slachtoffers Chroom-6 verf Tilburg krijgen 500,- euro extra

De slachtoffers die gezondheidsklachten hebben opgelopen doordat zij in de periode van 2004 tot en met 2012 in Tilburg op het tROM-terrein van NS/NedTrain met chroom-6 verf hebben gewerkt krijgen een extra tegemoetkoming van 500,- euro van de gemeente Tilburg. Dit heeft de gemeente Tilburg dinsdag bekendgemaakt.

Onderhoud treinen

Tussen 2004 en 2012 werkten mensen met een uitkering op het tROM-terrein van NS/NedTrain in Tilburg. Daarbij kwam misschien een schadelijke hoeveelheid chroom-6 vrij. De gemeente is dat meteen gaan onderzoeken.

Het ging om een re-integratieproject: een project dat mensen uiteindelijk helpt aan een gewone baan. Zij konden werkervaring opdoen bij werkgevers in de omgeving. Een van de plekken waar ze werkten, was het terrein van NS/NedTrain in Tilburg. Er zijn toen museumtreinen geschuurd en - soms - met een roller geverfd. De gemeente wil namelijk weten wat er precies gebeurd is. In totaal werkten in de periode 2004-2012 meer dan 800 (ex-)uitkeringsgerechtigden en medewerkers van de gemeente Tilburg bij tROM.

Compensatie

De gemeente Tilburg geeft elke betrokkene 500 euro vanwege het uitlopen van het onafhankelijke onderzoek naar chroom-6 en de arbeidsomstandigheden bij tROM. De onafhankelijke onderzoekscommissie (CTC6) adviseerde de gemeente om betrokkenen een vergoeding te geven voor de extra zorgen die het langere wachten mogelijk oproepen bij de 800 betrokkenen. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg betreurt de vertraging ook en neemt het advies van de commissie dan ook graag over. Als blijk van medeleven, ontvangen de betrokkenen deze extra tegemoetkoming van 500 euro van de gemeente Tilburg.

Eerder meldde de onafhankelijke onderzoekscommissie (CTC6) dat ze de resultaten nu aan het einde van deze zomer aan de gemeente Tilburg kan aanbieden. Het onderzoek, dat het RIVM uitvoert, duurt dan bijna een jaar langer dan oorspronkelijk verwacht. Gevolg is dat de 800 betrokkenen door de vertraging langer in onzekerheid blijven over de gezondheidsrisico’s die zij mogelijk liepen bij tROM.

De gemeente heeft geregeld dat de betrokkenen met een bijstandsuitkering niet worden gekort door deze extra tegemoetkoming. En als in de toekomst blijkt dat een betrokkene waarschijnlijk geen gezondheidsrisico’s liep bij tROM dan hoeft het bedrag bovendien niet terugbetaald te worden.