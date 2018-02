Code geel: lokaal glad door sneeuwresten of lichte sneeuwval

In het hele land, met uitzondering van het zuiden kan het plaatselijk glad zijn door sneeuwresten of lichte sneeuwval.

Sneeuwresten en stuivende sneeuw kunnen op de Waddeneilanden vannacht en ook overdag voor gladheid en overlast zorgen. Dit meldt het KNMI op de website.

In de ochtend komt de gevoelstemperatuur in het oosten en noordoosten van het land door de lage temperatuur in combinatie met de aantrekkende wind onder de -15 graden uit. In de loop van de ochtend verandert dat en kom de gevoelstemperatuur weer boven de -15 graden uit. De werkelijke temperatuur ligt vandaag in het hele land tussen -4 en -10 graden.

In de loop van de avond zakt de gevoelstemperatuur in het hele land onder de -15 graden, aldus het weerinstituut