Grote brand in de Deurnese Peel, brandweer kan brandhaard niet bereiken

Sinds dinsdagavond woedt in de Deurnese Peel een grote natuurbrand. De brand bevindt zich nabij het Leegveld, net iets noordelijker dan vorig jaar in juni.

De brandweer is ter plaatse, maar kan de brand niet blussen, omdat het gebied niet toegankelijk is. Het gaat om een moerasgebied en het is niet mogelijk dit gebied te betreden. In overleg met de boswachters van Staatsbosbeheer houdt de brandweer de situatie in de gaten.

Rookoverlast

Door de brand kan er in de wijde omgeving rond het Leegveld sprake zijn van stank en overlast door de rook. Dit geldt voor onder andere Liessel en Helenaveen. Ook op andere plekken in de gemeente Deurne en daarbuiten kunt u last hebben van rook en stank. Er is geen gevaar, maar rook is nooit gezond. Blijf daarom zo veel mogelijk uit de rook. U kunt woensdagochtend gewoon naar uw werk gaan en de kinderen naar school brengen. Wel geldt dus het advies om zo veel mogelijk uit de rook te blijven. De brandweer verricht metingen in de omgeving en houdt de situatie in de gaten. De brandweer meldt vanochtend dat de brand in omvang lijkt af te nemen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.