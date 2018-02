Scholen mogen kinderen niet uitsluiten van activiteiten wanneer ouderbijdrag niet is betaald

Kinderen moeten niet worden uitgesloten van een kerstviering of een schoolreisje als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet hebben betaald.

SP en GroenLinks willen dit wettelijk gaan regelen. Scholen mogen nu kinderen, van wie de ouders geen vrijwillige bijdrage hebben betaald, weigeren bij excursies of het Sinterklaasfeest.Vaak betalen scholen schoolreisjes, een sportdag, het kerstdiner van de vrijwillige ouderbijdrage. maar die is niet altijd zo vrijwillig. Kinderen van ouders die de vrijwillige bijdrage niet willen of kunnen betalen, worden soms uitgesloten van deze activiteiten. Dit melden het AD en RTL Nieuws woensdag.

Initiatiefwet

SP en GroenLinks vinden dat dit ongelijkheid in de hand werkt en komen woensdag met een initiatiefwet die dit verbiedt. Het is 'traumatiserend' als kinderen van activiteiten worden uitgesloten, aldus GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. SP-Kamerlid Peter Kwint deed onderzoek naar de gevolgen voor leerlingen van wie de ouders de bijdrage om wat voor reden dan ook niet betalen. Tegen RTL Nieuws:'Kinderen die niet mee mogen op schoolreisje en dan maar ergens in een lokaal op school moeten achterblijven. Maar bijvoorbeeld ook kinderen die bijvoorbeeld al op weg waren naar een sinterklaasviering en vervolgens te horen kregen dat ze daar niet welkom waren en weer terug naar huis konden.'

Enkele tientjes tot honderden euro's

BIj de ene school gaat het bij zo'n vrijwillige bijdrage om een paar tientjes per kind, bij de andere school om enkele honderden euro's per jaar per kind. Dan kan het bedrag voor ouders met meer kinderen op school aardig oplopen.

Als ouders met een krappe beurs nu de bijdrage niet kunnen betalen, kan Stichting Leergeld hen te hulp schieten. Kwint. 'Dat is goed. Maar kinderen moeten niet afhankelijk zijn van liefdadigheid. Ze moeten gelijke kansen krijgen, of je nou rijke of arme ouders hebt.'