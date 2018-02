Zes Rotterdammers naar ziekenhuis door koolmonoxidevergiftiging

Ook zijn er zes woningen ontruimd. Dit meldt Rijnmondveilig.nl. Metingen van de brandweer wezen uit dat de koolmonoxide vrijkwam in de ruimte waar de CV-ketel hing. Hier gaat de woningbouwvereniging direct wat aan doen.

Een van de personen had zich met klachten in het ziekenhuis gemeld. Daardoor werden de problemen met koolmonoxide ontdekt. Daarop zijn de andere personen door de hulpdiensten uit de woning gehaald. Het gaat om een gezin van vijf personen, twee volwassenen en drie kinderen, zo meldt RTV Rijnmond woensdag.

Ter plaatse zijn acht andere personen onderzocht van wie toch nog één bewoner naar het ziekenhuis is gebracht. Er zijn in totaal dus zes personen in het ziekenhuis opgenomen, waarvan vijf uit één woning. De bewoners van de vijf andere woningen in de portiekflat zijn ter plaatse onderzocht.