Nederlands belastinggeld gebruikt voor seksfeesten Oxfam

Miljoenen aan Nederlands belastinggeld zijn naar de Britse tak van Oxfam gegaan. Die Britse tak hield in 2010 seksfeesten met minderjarige prostituees op Haïti, het land dat toen getroffen was door een aardbeving.

Dit schrijft minister Kaag voor buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de Tweede Kamer. Haar ministerie wist in 2012 al van deze misstanden.

Het gaat om geld dat via de Samenwerkende Hulporganisaties 'Help slachtoffers aardbeving Haïti' was opgehaald. De totale opbrengst was 111 miljoen euro, 41,7 miljoen euro werd door de Nederlandse overheid gedoneerd. Oxfam Groot-Brittannië kreeg via de overheid en de Nederlandse tak Oxfam Novib 8,3 miljoen euro aan Nederlands belastinggeld. Daarvan ging in 2010 en 2011 in totaal 6,8 miljoen euro naar noodhulp en 1,4 miljoen naar wederopbouw. Dit heeft minister Kaag laten weten, zo schrijven meerdere media woensdag. Uit antwoorden van de minister aan de Tweede Kamer blijkt ook dat Oxfam Novib al in september 2011 op de hoogte was van de misstanden op Haïti.

Onderzoeksrapport

Oxfam Novib heeft in 2012 een intern onderzoeksrapport met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rekenkamer gedeeld waarin het misstanden van de Britse Oxfam-tak aan bod kwamen. De namen van de betrokken medewerkers zijn onleesbaar gemaakt ‘omwille van de privacy’. In het rapport staat dat diverse medewerkers zijn ontslagen en dat er geen hulpgeld ‘oneigenlijk’ is gebruikt. Daarmee was voor de Rekenkamer de kous af.

CDA-Kamerlid Anne Kuik schrijft op Twitter: 'CDA wil debat met de minister over misstanden Oxfam\Haïti. De regering wist in 2012 van misbruik maar deden schijnbaar niets met de Oxfam rapporten?! Wat heeft ministerie gedaan met ontvangen informatie? Eind maart rapport hierover.'