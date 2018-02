400.000 euro aan hennepspullen in beslag genomen en vernietigd

De inbeslaggenomen goederen van vele tienduizenden euro’s en planten met een straatwaarde van ruim 330.000 euro zijn inmiddels vernietigd.

Bergen op Zoom

In een woning aan de Burgemeester de Roocklaan werd een hennepkwekerij aangetroffen. In een grote ruimte van de woning was een professionele kwekerij ingericht, waarin ruim tweehonderd bijna oogstrijpe hennepplanten stonden. In de woning werd niemand aangetroffen. Tevens bleek dat de energiemeter verbroken was en de elektriciteit illegaal was afgetakt. De woning is van het energienetwerk afgesloten.

Verder werd aan de Spiegelstraat in de berging van een woning een hennepkwekerij aangetroffen. De bewoner en tevens eigenaar van de woning werd ter plaatse aangehouden. In de grote ruimte stonden 160 flinke hennepplanten. Uit onderzoek is vastgesteld dat er een groot aantal voorgaande oogsten zijn behaald uit deze hennepkwekerij. Tevens werd vastgesteld dat de elektriciteit illegaal werd afgetapt. De woning is van het energienetwerk afgesloten.

Dinteloord

In een loods aan de Oostgroeneweg werden twee recent geoogste kweekruimtes aangetroffen. In een ruimte waren ruim tweehonderd hennepplanten geknipt en ter plaatse gedroogd. In een andere ruimte werd een grote hennepkwekerij aangetroffen, verdeeld over vier grote ruimtes. In de loods werden geen personen aangetroffen.

Roosendaal

In een woning aan de Damstraat werd in twee ruimtes een hennepkwekerij aangetroffen. In de kwekerij werden ruim driehonderd hennepplanten in beslag genomen. Uit onderzoek is vastgesteld dat er minimaal één eerdere oogst was gerealiseerd. De bewoner werd niet aangetroffen. De hennepkwekerij werd in beslag genomen en ontmanteld. Ook hier werd vastgesteld dat de elektriciteit fraudeleus werd verkregen. Ook deze woning werd afgesloten van het energienetwerk.

In een loods aan de Veenen werd een grote hennepkwekerij aangetroffen verdeeld over vier grote ruimtes. In de loods werden geen personen aangetroffen. In de hennepkwekerijen brandden bijna honderd assimilatielampen en werden duizend hennepplanten aangetroffen. Ook hier werd vastgesteld dat de elektriciteit illegaal werd afgetakt, waarop het pand werd afgesloten van het energienetwerk.

Naheffing en processen-verbaal

Naast het feit dat alle gebruikers van het energiebedrijf nog een forse naheffing kunnen verwachten, alvorens weer aangesloten te worden, zal bij alle verdachten waar eerdere oogsten zijn behaald een berekening worden gemaakt om ook dit wederrechtelijk verkregen voordeel terug te betalen. Tegen alle verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt. Degenen die niet werden aangetroffen, worden later verhoord en mogen zich op een later tijdstip bij de rechter verantwoorden.