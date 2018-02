Inspectie SZW ontdekt vele misstanden op Utrechtse bouwplaats

Op een aantal plaatsen was de veiligheid van de bouwvakkers in het geding en dreigde valgevaar. Dit schrijft Cobouw.nl op de website. Het gaat om de bouwplaats van winkelcentrum Leidsche Rijn Centrum in Utrecht. Vanwege de onveiligheid voor bouwvakkers is een deel van de werkzaamheden door de inspectie stilgelegd.

Ernstig ongeval februari

Begin februari raakte hier een bouwvakker zwaargewond. De man stond op een rolsteiger die plotseling in elkaar klapte. Hij viel meters naar beneden. Bij het onderzoek naar het ongeval kwam de arbeidsinspectie veel zaken tegen die niet op arde waren. Gisteren kwam de Inspectie SZW terug op de bouwplaats voor een grootschalige controle. Op twee plekken werd toen het werk stilgelegd vanwege onveilige steigers.

Boetes

Op de bouwplaats werken dagelijks 800 bouwvakkers in dienst van verschillende bouwbedrijven en onderaannemers. De bouwbedrijven kunnen verder op boetes rekenen voor de aanwezige kans op valgevaar, blootstelling aan lasrook en kwartsstof, het gebruik van een ongeschikt arbeidsmiddel bij het plaatsen van lateien, en voor overtreding van de fysieke belasting bij het leggen van zandcementvloeren. Ook is een waarschuwing gegeven voor het handmatig verplaatsen van te zware glasplaten, aldus Cobouw.

Tevens constateerde de Inspectie at de orde en netheid op de gehele bouwplaats onvoldoende is. Daardoor neemt de kans op ongevallen toe door rondslingerend materiaal. Er is extra onderzoek nodig om te kijken of er ook sprake is van arbeidsmarktfraude. Dan wordt er gekeken of er sprake is onderbetaling en te lange werktijden.