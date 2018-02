Brandstichting in bouwkeet in Schiedam

De brandweer heeft dinsdagavond in Schiedam een brand in een bouwkeet aan de Munterstraat geblust.

Even voor elf uur kwam de melding binnen. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en had daarna de brand snel onder controle. Nabij de brand werd een fles aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat de inhoud van de fles is gebruikt om de brand aan te steken. De politie heeft onder andere deze fles veiliggesteld en zal verder onderzoek doen.