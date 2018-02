Door het ijs gezakte schaatser (75) overleden in ziekenhuis

De schaatser die woensdagochtend bij Hank door het ijs was gezakt en in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis werd overgebracht is aldaar overleden. Dit heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Gat van Loopgauw

De 75-jarige man was woensdagochtend aan het schaatsen op het Gat van Loopgauw aan de rand van natuurgebied De Biesbosch toen hij door het ijs zakte. Het slachtoffer werd rond 10.30 uur door voorbijgangers ontdekt die de hulpdiensten alarmeerden. Die kwamen massaal ter plaatse.

Het slachtoffer was op zo'n tien meter uit de kant door het ijs gezakt. De brandweer had het slachtoffer rond 11.00 uur op de kant. De man werd door ambulancepersoneel behandeld en in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht waar hij later is overleden.

Waarschuwingen gevaarlijk ijs

Inmiddels waarschuwen steeds meer gemeenten om niet het ijs op te gaan. Op veel plekken is het ijs onbetrouwbaar. In Utrecht waarschuwt ook de Veiligheidsregio mensen niet op het ijs te gaan. ''Het afgelopen half uur heeft de brandweer 4 meldingen gehad van personen die door het ijs zijn gezakt. Waaronder een aantal kinderen. Let op uw kinderen en uw eigen veiligheid. Het ijs is niet overal betrouwbaar.'' Op de Nannewijd in Friesland is het woensdag al aardig druk met schaatsers. Toch is het ook hier oppassen voor windwakken.