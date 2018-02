Overvaller met mes door klant tegen de grond gewerkt

Een klant heeft dinsdagavond in het Brabantse Mill een overvaller met een mes in een supermarkt tegen de grond gewerkt. De gewaarschuwde politie kon de overvaller daarna arresteren.

Mes

Dinsdagavond kwam tegen 20.00 uur een man met mes de zaak binnenlopen. Hij wist in eerste instantie geld te pakken, maar werd direct daarop door een van de klanten tegen de grond gewerkt. De overvaller werd vervolgens door een aantal klanten en winkelpersoneel in bedwang gehouden in afwachting van de politie die inmiddels was gewaarschuwd.

Camerabeelden

Op beelden die gemaakt zijn door bewakingscamera's en in het bezit van Omroep Brabant, is goed te zien dat de man onder bedreiging van een mes geld uit een kassa haalt. Een klant die net heeft afgerekend en zijn boodschappen aan het inpakken is ziet dit en springt op een bepaalt moment bovenop de overvaller. De klant weet vervolgens met behulp van andere klanten en winkelpersoneel de overvaller in bedwang te houden.

Geen gewonden

'Bij de overval is niemand gewond geraakt. De verdachte is een man van 36 jaar uit Helmond. Hij is naar het bureau gebracht en wordt verhoord. Verder spreken we met getuigen over wat er is gebeurd en bekijken uiteraard videobeelden', aldus de politie.