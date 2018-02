Medewerkster zorgboerderij vrijgesproken na trioseks met cliënte

Een medewerkster van zorgboerderij de Neshoeve is woensdag door de rechtbank Rotterdam vrijgesproken op verdenking van ontucht met een van de cliënten, die daar ook medewerkster was. Dit heeft de rechtbank woensdag bekendgemaakt.

Trioseks

'Het staat vast dat de cliënte en de medewerkster seks hebben gehad, samen met een medeverdachte (trioseks). De rechtbank is echter van oordeel dat er geen sprake is geweest van ontucht door de verdachte', aldus de rechtbank.

Geen misbruik van gezag

Er is sprake van ontucht wanneer een hulpverlener met opzet seksueel misbruik maakt van een cliënt(e) die aan zijn of haar zorg en hulp is toevertrouwd. In dit geval heeft de verdachte geen misbruik gemaakt van haar gezag als hulpverlener. De medewerkster en de cliënte waren goed met elkaar bevriend. Zij zagen elkaar zelfs als hartsvriendinnen.

Vrijwillig

Het staat dus vast dat de cliënte, de medewerkster en een medeverdachte trioseks hebben gehad. De cliënte heeft zich hiertegen niet verzet en de indruk kon bij de verdachte ontstaan dat de cliënte vrijwillig aan de seks deelnam.

Geen initiatief

Er zijn ook geen aanwijzingen dat de verdachte het initiatief tot de seks heeft genomen. Het heeft er alle schijn van dat de verdachte de seksuele handelingen heeft verricht onder invloed van de medeverdachte met wie zij een relatie had. Op 6 maart 2018 doet de rechtbank uitspraak in een zaak tegen de medeverdachte.