Smokkel van 22 kilo cocaïne in Vlissingen mislukt

Afgelopen zondag hebben politie en Douane in een bestelauto in de Bijleveldhaven binnen de gemeente Vlissingen 22 kilo cocaïne in beslag genomen. 'Daarbij zijn twee mannen aangehouden', zo meldt de politie woensdag.

Controle bestelauto

Op basis van informatie afkomstig van het informatiecentrum van de Samenwerkingsovereenkomst ZW-Nederland (SOZ) controleerden douane en medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid een bestelauto met twee inzittenden.

Schip

Eén van de inzittenden was kort daarvoor aan boord van een in de haven gemeerd schip geweest. Bij controle van de wagen ontdekte de Douane 19 pakketten cocaïne. De inzittenden, een 26-jarige Nederlander en een 30-jarige man met de Colombiaanse nationaliteit, beiden zonder vaste woon- of verblijfplaats, werden aangehouden.

Hennepkwekerijen

Na verder onderzoek werd in de nacht van zondag op maandag nog een 37-jarige man uit Middelharnis aangehouden en bij doorzoekingen van twee panden in Middelharnis zijn twee hennepkwekerijen aangetroffen. Verder zijn administratie, computers en een luchtdrukwapen in beslag genomen.

Hechtenis

De verdachten zijn woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde dat ze twee weken langer in voorlopige hechtenis blijven. Het vervolgonderzoek zal worden uitgevoerd door het HARC-team van het SOZ. Binnen de Samenwerkingsovereenkomst ZW-Nederland (SOZ) werken openbaar ministerie, politie, Douane en Koninklijke Marechaussee samen in de bestrijding van nautisch/maritiem gerelateerde criminaliteit.