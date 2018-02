Pand Breda na vondst drugs door burgemeester gesloten

Twee aanhoudingen

Gemeente en politie ging rond 17.15 uur voor een bestuurlijke controle het pand binnen. Op het moment dat ze de loods binnen gingen renden er twee mannen aan de achterkant naar buiten. Dit tweetal, een 24-jarige en een 23-jarige Bredanaar, werden door agenten staande gehouden. In afwachting van de controle.

Hennep en harddrugs

Omdat er in de loods een sterke hennepgeur hing werd besloten de loods te doorzoeken. De politie vond daarbij zo’n 900 gram aan henneptoppen, een zak met 2700 gram hasj en kleine zakjes met vermoedelijke heroïne. De mannen zijn aangehouden en werden gefouilleerd.

Cash

De 24-jarige verdachte bleek een grote som geld op zak te hebben. Dit is in beslag genomen. Ook zijn er twee auto’s voor onderzoek in beslag genomen. De twee verdachten zijn voor verder onderzoek in gesloten.

Pand gesloten

Op last van burgemeester Paul Depla is het pand gesloten en verzegeld. Depla over de sluiting: 'Helaas zien we dat er loodsen in onze gemeente voor deze criminele doeleinden worden gebruikt. Dat geeft aan hoe belangrijk het is om actief te controleren. We kunnen dat als gemeente en politie niet alleen. We hebben daar ook echt de ogen en oren van de buurt voor nodig. Dat is uiteindelijk ook in hun eigen belang. Alleen door die alertheid en actieve controle kan worden voorkomen dat georganiseerde criminaliteit zich nestelt en daarmee het totale bedrijfsverzamelgebouw infecteert.'