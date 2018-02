Stroomstoring door Apache kost Liander bijn 1,3 miljoen euro

De helikopter raakte vorig jaar november een bliksemkabel van een hoogspanningsmast bij Zoelmond. Hierdoor kwam een deel van het Rivierengebied uren lang zonder stroom te zitten.

Per gedupeerde consument is er 35 euro betaald, bij bedrijven ligt dit bedrag hoger. Dit heeft Liander in totaal 1.280.000 euro gekost

Liander is in gesprek met Defensie omdat de netbeheerder wil dat zij dit gaan betalen.