NS gaat haar 45 dubbeldekkers moderniseren

Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat reizigers vernieuwde treinen hoge punten geven voor het interieur, het comfort, de functionaliteit en de vormgeving. Marjan Rintel, directeur Operatie NS: “Hier ben ik enorm trots op, we doen dit immers voor onze reizigers. Ook deze 45 dubbeldekkers zijn straks weer als nieuw, bieden onze reizigers het comfort dat zij willen en kunnen weer een heel treinleven mee”.

Moderniseren van treinen is ook een duurzame keuze. Het grootste deel van al het materiaal dat hierbij vrijkomt wordt gerecycled. Zoals bij de lopende modernisering van de eerste generatie dubbeldekkers: 96% van al het materiaal wordt opgeknapt en komt als nieuw terug of krijgt gerecycled een tweede leven daarbuiten.

NS Treinmodernisering in Haarlem werkt aan de modernisering van de dubbeldekkers. De ontwerpfase voor de vernieuwing van de 45 treinen is inmiddels gestart. De trein krijgt comfortabele stoelen, moderne verlichting, oplaadvoorzieningen in 2e en 1e klas en uiteraard zal nieuwe kunst niet ontbreken. De bouw van het eerste treinstel is eind 2020 gereed. Na een testperiode met deze trein begint in de loop van 2021 de serieproductie en gaan ze het spoor op. Deze dubbeldekkers kunnen dan weer zo’n 20 jaar mee. Zo dragen we op een duurzame manier bij aan de bereikbaarheid van Nederland.

De investering van deze modernisering bedraagt € 502 miljoen. De totale investering in de aanschaf van nieuwe Sprinters en nieuwe Intercity’s en het moderniseren van bestaand materieel, komt hiermee op € 3 miljard.