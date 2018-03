Snijdend koud op startdag meteorologische lente. gevoelstemperatuur -20

Ondanks dat vandaag de start is van de meteorologische lente is daar buiten weinig van te merken. Het vriest overal en ook vanmiddag blijft het vriezen met maxima van -1°C in het zuiden tot -4°C in het noordoosten van het land. Door de wind liggen de gevoelstemperaturen eerst nog tussen de -13 en -18 graden.

Vanmiddag komen de gevoelstemperaturen uit tussen -15 en -20 graden. Er zijn flinke perioden met zon en het is droog, hoewel er op de Wadden sprake is van stuifsneeuw. De snijdend koude oostenwind is vrij krachtig tot krachtig, aan zee en boven het IJsselmeer hard tot stormachtig. Aan zee en rondom het IJsselmeer komen af en toe zware windstoten voor van 75-80 km/u.

In de nacht naar vrijdag komen er met name in het zuiden wolkenvelden voor, elders zijn er opklaringen. Het vriest matig en samen met de vrij krachtige, aan de kust soms harde oostenwind, levert dat op veel plaatsen weer gevoelstemperaturen op van onder de -15 graden.

Vrijdag overdag is er in het noorden aanvankelijk soms wat zon. Van het zuiden uit wordt de bewolking geleidelijk steeds dikker. In het zuiden van het land gaat het in de loop van de middag sneeuwen. In de avond trekt de sneeuw langzaam verder noordwaarts, maar de intensiteit neemt daarbij af. Met name in het zuiden kan een sneeuwdek van enkele centimeters ontstaan. De noordelijke helft van het land houdt het waarschijnlijk ook in de avond nog droog. De middagtemperatuur ligt tussen 0°C in het zuidoosten en -2°C in het noorden van het land. De oostenwind is matig tot vrij krachtig, in de kustgebieden krachtig en eerst nog hard.