Woningcorporaties maken fors winst op huurders

Corporaties hebben de afgelopen jaren forse winsten geboekt. Bijna een kwart van de huur die corporatiehuurders betalen is winst. Dat blijkt uit berekeningen van de Woonbond.

De gemiddelde huurprijs van een sociale huurwoning ligt inmiddels op 535 euro. Voor veel huurders zijn de huurprijzen amper op te brengen. Ook huurdersorganisaties, die momenteel in overleg zijn met hun verhuurders over het huurbeleid, kunnen de winstcijfers hierbij betrekken.

Tien procent huurverlaging

‘Elk jaar krijgen huurders een huurverhogingsvoorstel op de mat van hun verhuurder. Wij draaien het dit jaar om. Huurders kunnen een oproep tot huurverlaging sturen aan hun verhuurder,’ aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. Via de website actiehuurverlaging.nl(externe link) kunnen huurders de winst van hun corporatie opzoeken én direct een oproep versturen. De corporatiesector behaalde in 2016 3,3 miljard euro winst. Paping: ‘Er worden enorme winsten gemaakt, terwijl steeds meer huurders financieel in de knel komen. Wij pleiten daarom voor 10% huurverlaging.’

Betaalbaarheid

De betaalbaarheid van het huren holt al jaren achteruit en steeds meer huurders zitten financieel in de knel. Een half miljoen huurders heeft moeite om naast de huur de meest basale kosten voor levensonderhoud op te brengen. Paping: ‘Het is onverteerbaar dat huurders met armoede kampen terwijl er zulke forse winsten worden geboekt.’

Achterban Woonbond

De Woonbond bespreekt de komende weken met de aangesloten huurdersorganisaties over het verlagen van de woonlasten. Huurdersorganisaties hebben onder de overlegwet inspraak op het huurbeleid van verhuurders. Over deze inzet wordt volgende week tijdens de Provinciale vergaderingen van de Woonbond gesproken.