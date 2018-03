''Bouwvakkers moeten naar huis met deze kou!''

‘Volkomen onverantwoord en schandalig’, stelt Janna Mud, sectorhoofd FNV Bouwen & Wonen. ‘Je stuurt je mensen met dit extreme weer toch niet de steiger op? Kappen daarmee, iedereen naar huis, dit kan echt niet.’

In de huidige bouw-cao staat de regel dat werkgever en werknemer, bij een gevoelstemperatuur van min 6 of lager, samen moeten besluiten dat het niet langer gaat. Maar bij veel werkgevers is tempo het enige dat telt. Er moet doorgewerkt worden, desnoods ten koste van mensen, van veiligheid en gezondheid. En als je als werknemer aangeeft dat het echt niet werkbaar is, ben je ‘lastig’.

Daarom wil de FNV dat er een keiharde regel komt dat bij een gevoelstemperatuur van min 6 graden de bouwplaats op slot gaat. Dat staat in de voorstellen voor de nieuwe Bouw-cao, waarover nu wordt onderhandeld. Janna Mud: ‘Dat voorkomt dat je als werknemer zelf naar de baas moet stappen, dat er discussie ontstaat over hoe erg het nou eigenlijk is, en dat mensen tegen elkaar worden uitgespeeld.’