Niet een lokfiets tegen fietsendieven, maar een kabel of airbag

Maar niet alleen in Nederland worden fietsen gestolen, ook de VS gaat gebukt onder de diefstal van tweewielers. Heeft de politie in Nederland de zogenaamde lokfiets (fiets met zendertje), in de VS pakt een groep vrienden van Twinztv het op hun eigen manier aan.

De meeste ''slachtoffers'' konden de aanpak wel waarderen, andere sloegen op de vlucht en een enkel ging de confrontatie aan.

Zo werd fietsendiefstal op verschillende manieren voorkomen. Het eerste filmpje met de kabel, de tweede: de airbag en de derde het schieten op de dief met verfpatronen.