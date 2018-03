Dode bij woningbrand in Haaksbergen

In Haaksbergen is gisterenavond een dode gevonden bij een woningbrand.

Op woensdag in het begin van de avond ontstond een brand in een woning aan de Karel Doormanlaan. Rond 20.30 uur was de brand meester en werd een lichaam aangetroffen in de woning.

Rond 18.55 uur kwam de melding binnen en gingen brandweer en politie ter plaatse. De vlammen sloegen uit de ramen en er was een behoorlijke rookontwikkeling. De brandweer gaf rond 20.30 uur het sein brand meester. In de woning werd een levenloos lichaam aangetroffen. De politie onderzoekt de identiteit van het slachtoffer. Ook wordt er forensisch onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Op dit moment is er nog geen indicatie dat er sprake van een misdrijf. Als het onderzoek is afgerond is daar meer zekerheid over.