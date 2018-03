Breedlipneushoorn geboren in Burgers' Zoo

In Burgers' Zoo in Arnhem is donderdagochtend 1 maart 2018 is er een vrouwtjes breedlipneushoorn geboren. Haar moeder is een ervaren moeder. Zij heeft eerder al vijf jongen succesvol grootgebracht in ons park. Burgers’ Zoo neemt met enkele andere Europese dierenparken nadrukkelijk het voortouw qua breedlipneushoornfok: de afgelopen achttien jaar kwamen maar liefst acht jongen ter wereld, waarvan één dier helaas dood ter wereld kwam.

In 2016 werden in alle Europese dierenparken met breedlipneushoorns in totaal slechts zestien geboortes geregistreerd. In 2017 stokte de Europese teller op elf geboortes in totaal van deze Afrikaanse neushoornsoort. Vóór 2016 kwamen de afgelopen vijf jaar jaarlijks gemiddeld slechts zo’n acht tot tien breedlipneushoorns in heel Europa ter wereld. Burgers’ Zoo neemt met acht geboortes in de afgelopen achttien jaar dus nadrukkelijk het voortouw.

Bijzonder sociaal gedrag

Breedlipneushoorns zijn van de vijf nog levende neushoornsoorten het meest sociaal. Volwassen vrouwen, meestal met onderling een nauwe bloedband, en hun jongen trekken in groepjes over de Afrikaanse savanne. Mannen leven solitair en markeren hun territorium door langs de grenzen mesthopen te deponeren en met hun urine geurvlaggen aan te brengen. Het territorium van een man overlapt meestal de leefgebieden van verschillende groepen vrouwen. Als een neushoornvrouw tochtig is, toont de man interesse en vinden er in het bestek van enkele dagen vaak langdurige paringen plaats, waarna de man vervolgens weer zijn eigen weg gaat. In Burgers’ Zoo leven zes breedlipneushoorns op een uitgestrekte Oost-Afrikaanse savannevlakte. Ook in Arnhem trekt de volwassen man hoofdzakelijk zijn eigen plan, vaak afgezonderd van de andere neushoorns.