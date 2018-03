Recherche zoekt opnieuw getuigen van schietincident Harderwijk, eerder aangehouden verdachten geen relatie met incident

Rond de klok van 18.35 uur werd de meldkamer gebeld over een schietpartij in de Marijkelaan in Harderwijk. Er werden meerdere politievoertuigen aangestuurd naar de Marijkelaan. Het slachtoffer had zich nog uit de voeten kunnen maken en kon thuis aangekomen de hulpdiensten alarmeren. Daar troffen agenten de man zwaar verwond aan. Er werd direct eerste hulp geboden en er werd een traumahelikopter ingezet. Het 32-jarige slachtoffer is opgenomen in het ziekenhuis en is buiten levensgevaar.

Onderzoek door de recherche

Kort na de aankomst van de agenten werden in de directe omgeving werden twee mannen aangehouden als verdacht van mogelijke betrokkenheid bij het schietincident. De omgeving werd geruime tijd afgesloten. Er is een buurtonderzoek gehouden en door de forensisch onderzoekers werd sporenonderzoek gedaan. Het gebruikte vuurwapen is niet aangetroffen. Uit informatie blijkt dat er mogelijk een ruzie aan het incident vooraf is gegaan.

Aangehouden verdachten heengezonden

De aangehouden verdachten zijn inmiddels op last van de officier van justitie heengezonden. Op basis van het verhoor en de nadere bevindingen van de recherche bleek dat deze verdachten geen relatie hebben met het schietincident.

Getuigenoproep en beeldmateriaal

De recherche heeft belang bij meer informatie over het schietincident en de dader of daders. Daarom vragen ze de hulp van het publiek. Tijdens het buurtonderzoek hebben we met meerdere omwonenden gesproken. Mogelijk zijn er voorbijgangers of bezoekers die meer gezien hebben en weet hebben van het incident of de achtergronden. Zo is de recherche op zoek naar mensen die in de directe omgeving iemand hebben gezien die zich verdachte gedroeg of de ruzie voorafgaand hebben gezien. Maar ook informatie over bijvoorbeeld een gebruikte auto of ander voertuig is van groot belang.

Beeldmateriaal

Bent u in de omgeving van de Marijkelaan in bezit van een beveiligingscamera waar mogelijk informatie op kan staan of hebt u gefilmd of foto’s gemaakt met uw mobiele telefoon? Neemt u dan contact op met de politie. Hebt u beeldmateriaal of iets gezien of weet u meer van dit incident? Belt u dan met de politie op nummer 0800-7000.