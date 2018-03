Veewagen met 300 kalfjes kantelt op A16, ruim 100 kalfjes dood

De A16 richting Breda is bij Hazeldonk afgesloten, nadat er een veewagen met kalfjes was gekanteld.

In de vrachtwagen zaten 300 kalfjes, Na de klap liep een aantal kalfjes op de weg, maar er zaten er ook vast in de wagen. De kalfjes die op de snelweg liepen, zijn opgevangen door de hulpdiensten. Daar waren onder andere een boswachter en een dierenarts bij betrokken. Bij het ongeval zijn 108 kalfjes omgekomen. Dit meldt onder meer het AD donderdag.

Bij het ongeval waren twee vrachtwagens betrokken. De vrachtwagen met de kalfjes botste op zijn voorganger. Er zijn bij het ongeval voor zover bekend geen mensen gewond geraakt. De andere vrachtwagen is niet gekanteld, maar wel beschadigd. Rijkswaterstaat meldt op Twitter dat er een veewagen onderweg is om het vee in te laden en verder te vervoeren naar de plaats van bestemming.

Het verkeer wordt aangeraden om om te rijden. Vanuit Antwerpen via Bergen op Zoom, over de Belgische A12 en vervolgens over de Nederlandse A4. De A16 via Breda blijft voorlopig nog wel afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 21.00 uur weer helemaal vrij zal zijn.