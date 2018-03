Chauffeur die fataal ongeval veroorzaakte, was bezig pornosites op zijn mobiel te wissen

De behandeling van de strafzaak vond plaats bij de Leeuwarder rechtbank. De officier van Justitie eiste een gevangenisstraf van 9 maanden en een rijontzegging van drie jaar waarvan de helft voorwaardelijk. Dit meldt de Jouster Courant donderdag.

De chauffeur, afkomstig uit het Utrechtse Mijdrecht, liet weten dat hij bezig was pornosites te wissen in de browser van zijn telefoon. Zij vrouw had hem vlak voor de aanrijding boos opgebeld, omdat ze ontdekt had dat hij online porno keek. De man had zijn aandacht duidelijk niet meer bij het verkeer en heeft de file nooit gezien. Volgens getuigen begon hij pas te remmen toen hij al op de achterste auto in de rij, de Ford Focus van een gezin uit Sneek, was gebotst. Het 3-jarige dochtertje en de 29-jarige moeder overleefden de crash, de 31-jarige vader stierf negen dagen later in het ziekenhuis. De vrouw liep een dwarsleasie op. Zij is voor de rest van haar leven afhankelijk van een rolstoel. In een emotionele en indrukwekkende slachtofferverklaring zei ze wat het ongeluk met haar gedaan heeft: 'Ik voel me beroofd van mijn geluk.'

De Leeuwarder rechtbank doet op 15 maart uitspraak.