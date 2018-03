Tieners redden kindjes van verdrinking

Woensdag werden de helden, Jeroen (15) en Bas (17) Lindhout in het zonnetje gezet. Dit meldt RTV Utrecht. De jongens hoorden woensdagochtend gegil vanaf de rivier de Aa. het gegil was afkomstig van de kleine Alexander en Rosemarijn, die door het ijs waren gezakt. De jongens renden daarop direct naar buiten met een touw en wisten de kinderen uit het ijskoude water te halen. Ze waren net op tijd van de 3-jarige Alexander ging al kopje onder.

De moeder van Alexander en Rosemarijn is de jongens ontzettend dankbaar. Tegen de lokale omroep zegt ze: 'Wat een kanjers, met gevaar voor eigen leven hebben ze mijn kinderen gered. Eén van de jongens heeft het ijs nog kapot geslagen met zijn handen om ze naar boven te halen. Het is echt een wonder dat het zo is afgelopen.'

Rosemarijn en Alexander maken het goed. De jongens hebben een bezoekje vande burgemeester gehad en worden aangemeld bij het Carnegie Heldenfonds