Verkoop fietsen na jaren weer in de lift

Na jaren van daling steeg in 2017 het aantal verkochte nieuwe fietsen met 3,2 procent ten opzichte van het jaar ervoor, naar 957.000 stuks. Met 294.000 exemplaren is inmiddels bijna 1 op de 3 nieuwe fietsen een elektrische, zo blijkt uit cijfers van RAI Vereniging en BOVAG uit een steekproefonderzoek van GfK. De totale omzet steeg voor het vijfde jaar op rij, tot een recordniveau van ruim 976 miljoen euro.

Na het verkoopniveau van 1,4 miljoen exemplaren in 2007 daalde de verkoop van nieuwe fietsen jaar op jaar, maar dankzij de alsmaar groeiende populariteit van e-bikes is de dalende lijn vorig jaar een halt toegeroepen. De 294.000 nieuwe elektrische fietsen betekenen een toename van 8,7 procent in vergelijking met 2016 en zijn zelfs bijna 3,5 keer meer dan de 89.000 e-bikes die in 2007 werden verkocht. Nu in bijna elke fietscategorie varianten met elektrische ondersteuning beschikbaar zijn, genereert de branche meer dan de helft van de omzet uit de verkoop van e-bikes.

Stadsfiets nog steeds populair

De groeiende verkoop van elektrische fietsen gaat voornamelijk ten koste van de hybride en de ‘gewone’ stadsfiets, hoewel de stadsfiets met een marktaandeel van 42 procent (399.000 exemplaren) nog steeds het populairst is. Het gemiddelde bedrag dat aan een nieuwe fiets werd besteed lag vorig jaar met 1.020 euro een tientje hoger dan het jaar ervoor, toen voor het eerst de grens van 1.000 euro werd doorbroken. Ook de verkoop van speed pedelecs groeide in 2017 naar 4.572 stuks ten opzichte van 3.576 stuks in 2016. Deze toename is vooral toe te schrijven aan een stijging van de zakelijke markt voor mobiliteitsproducten en registraties van voorraden.