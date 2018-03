Zwaargewonde bij woningbrand in Groningen

Aan de Sumatralaan in Groningen is donderdagavond een persoon zwaargewond geraakt bij een woningbrand.

Omstreeks 18.25 uur hoorden buren een rookmelder in de woning afgaan en waarschuwde de brandweer. Deze heeft de kleine brand, waarbij veel rook vrij kwam, snel geblust.

In de woning was nog een persoon aanwezig. Deze werd door de brandweer uit de woning gehaald. Het slachtoffer werd enige tijd voor de deur van de woning behandeld door ambulancepersoneel en leden van het traumateam. Met ernstig letsel is het slachtoffer naar een ziekenhuis gebracht.