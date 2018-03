Extra camera's koosjere restaurant Hacamel

Het koosjere restaurant Hacamel aan de Amstelveenseweg in Amsterdam is voor de derde keer slachtoffer van vernielingen.

Volgens AT5 is er een grote barst te zien in de linker ruit van het etablissement. Deze is vermoedelijk veroorzaakt door een steen die in de nabijheid is aangetroffen. De politie heeft forensisch onderzoek gedaan bij het restaurant.

Begin december 2017 werden de ruiten van het restaurant ingeslagen door een Palestijnse man. Niet veel later werd het pand besmeurd met etensresten.

Extra camera's

Om het pand nog beter te beveiligen en mogelijke dader(s) in beeld te krijgen, wordt het pand voorzien van extra camerabewaking