Tieners gewond na steekincident Oog in Al

Twee jongens zijn donderdagmiddag gewond geraakt bij een steekincident in park Oog in Al in Utrecht. Dit meldt de politie vrijdag.

Melding vechtpartij

De politie kreeg rond 14.15 uur een melding van een vechtpartij. Agenten gingen naar het park en troffen daar twee gewonde jongens aan. Het bleek dat de twee 15-jarige jongens uit Wijk bij Duurstede en Kamerik, steek- en snijwonden hadden.

Ziekenhuis

'Ze waren wel aanspreekbaar. Beiden werden naar een ziekenhuis gebracht waar ze behandeld werden aan hun verwondingen. Eén van hen heeft inmiddels het ziekenhuis verlaten', aldus de politie.

Conflict

Uit onderzoek bleek dat er aan het steekincident een conflict vooraf was gegaan met twee andere jongens. Hierbij werden de twee 15-jarigen gestoken. Ze wisten zich af te weren waarna de twee verdachten wegrenden.

Getuigen

De recherche is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden via de recherche van het district Utrecht Stad via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.