Man (59) jaar cel in voor verduisteren bijna twee ton

De rechtbank Midden-Nederland heeft een 59-jarige man uit Huizen voor verduistering en valsheid in geschrifte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar. Dit heeft de rechtbank vrijdag bekendgemaakt.

Werkgever en voetbalvereniging benadeeld

De man heeft in de periode 2009 tot en met 2013 een bedrag van ruim 170.000 euro van zijn werkgever verduisterd en valsheid in geschrifte gepleegd. Kort na die periode heeft hij als penningmeester van een voetbalvereniging in Houten een bedrag van 18.000 euro verduisterd.

Advocatenrekening

Dat deed hij door het bedrag over te maken van de rekening van de voetbalvereniging naar de rekening een advocaat waar hij een schuld had openstaan. Hiermee heeft hij misbruikt gemaakt van zijn positie als penningmeester en heeft de man het vertrouwen dat zijn werkgever en de vereniging in hem hadden beschaamd.

Gevangenisstraf

De rechtbank weegt strafverzwarend mee dat de man eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten. Ook heeft hij op geen enkel moment spijt betuigd en blijft hij de schuld steeds buiten zichzelf leggen. Mede daarom is de rechtbank van mening dat alleen een gevangenisstraf recht doet aan de slinkse benadeling van de voetbalvereniging en zijn werkgever.

Terugbetaling

Naast de gevangenisstraf van 1 jaar moet de man ook de ruim 170.000 euro terugbetalen aan zijn werkgever. De man heeft de 18.000 euro van de voetbalvereniging inmiddels terugbetaald.