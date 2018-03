Sneeuw en ijzel in aantocht

Er zijn sneeuwbuien onderweg naar Nederland die in de loop van de vrijdagmiddag en de avond vanuit het zuiden richting het noorden over het land zullen trekken. Dit meldt het KNMI vrijdag.

IJzel

'Voorafgaand aan de sneeuw kan er mogelijk lokaal lichte ijzel optreden', waarschuwt het KNMI. In de loop van de middag en vanavond gaat het vanuit het zuiden (licht) sneeuwen, zeer lokaal wordt de sneeuw in het zuiden voorafgegaan door lichte ijzel.

Gladheid

Het KNMI waarschuwt weggebruikers voor gladheid als gevolg van lichte tot matige sneeuwval of eerder gevallen sneeuw. In totaal valt er 1-2 cm sneeuw, in hoger gelegen gebieden iets meer. Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden als gevolg van de gladheid die wordt veroorzaakt door de sneeuwval en de ijzel. Pas daarom uw rijgedrag aan.

1-3 centimeter sneeuw

In totaal valt er 1-3 cm, in de hoger gelegen gebieden iets meer. Vanavond volgt ook het midden en vannacht ook het noorden. Hier kan lokaal 1-2 cm vallen. Zeer lokaal zou er ook wat ijzel kunnen voorkomen.

Gevoelstemperatuur -15 graden

Komende nacht en de eerste helft van zaterdagochtend ligt alleen in het noorden en noordoosten de gevoelstemperatuur nog beneden de -15 graden. Vanwege het winterse weer heeft het KNMI code geel afgegeven dat geldig is van vrijdagmiddag 15.00 uur tot zaterdag 04.00 uur.