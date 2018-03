Roemeense bende stal grote partij iPhones uit rijdende vrachtwagen

Vrachtwagens beroven

De verdachten in de leeftijd van 33 tot 43 jaar zijn volgens de officier van justitie van het Landelijk Parket in de zomer van 2017 alleen maar naar Nederland gekomen om te stelen. Zij deden dat op een manier die ‘de Roemeens methode’ is gaan heten. Het gaat om mobiel banditisme waarbij in de nachtelijke uren rijdende vrachtauto’s worden beroofd.

Partij iPhones

De mannen verbleven in een vakantiehuisje in Otterlo. Zij stonden terecht voor de overval op een vrachtauto, waarvan rijdend op de A73 ter hoogte van Vierlingsbeek het slot en de verzegeling werden verbroken. De gestolen lading bestond uit een grote partij iPhones ter waarde van een half miljoen euro.

Gestolen telefoons

De vijf verdachten werden enkele dagen na de overval aangehouden in de vakantiewoning. Daar trof de politie onder meer een slijpmachine en een groot aantal slijpschijven aan. Bij de aanhoudingen zijn ook de gestolen telefoons teruggevonden in een bestelbusje dat bij de vakantiewoning was geparkeerd.

Levensgevaarlijk

De officier van justitie bracht naar voren dat de verdachten een enorme buit, op misschien spectaculaire, maar vooral levensgevaarlijke wijze gestolen hebben. 'Het gevaar voor hen is waar zij zelf voor kiezen, maar ook overige weggebruikers worden in gevaar gebracht.'

Geen onderscheid

In de strafeisen maakte de officier geen onderscheid tussen de verdachten. Ze hebben de diefstal samen gepleegd, waren goed op elkaar ingespeeld en wisten precies wat ze moesten doen. Er was volgens het OM sprake van een strak georganiseerd verband. De rechtbank had vorig jaar november de verdachten in vrijheid gesteld met een onderbreking van de voorlopige hechtenis. Twee van de vijf waren vrijdag niet komen opdagen bij de terechtzitting.