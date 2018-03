Grote brand in schuur Willemstad kost 26.000 kippen het leven

Vrijdagmiddag zijn bij een grote brand in een schuur in Willemstad 26.000 kippen om het leven gekomen. Dit heeft de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vrijdag bekendgemaakt.

Grote brand

De brand brak vrijdagmiddag rond 15.00 uur uit in de kippenschuur aan de Noordlangeweg in Willemstad. De schuur stond volledig in brand. De brandweer schaalde op naar grote brand en was met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse.

Brand meester

Rond 17.30 uur gaf de brandweer het sein brand meester. De brandweer heeft nog enkele uren nodig om na te blussen. Dit kan nog enige rook- en stankoverlast geven. De loods moet als verloren worden beschouwd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Een onderzoek zal daar meer duidelijkheid over moeten geven.