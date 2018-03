Fryslân bereidt zich voor op einde vorstperiode

Het einde van de vorstperiode is in zicht. Na het weekend wordt het vaarverbod opgeheven en start Wetterskip Fryslân voorzichtig met de bemaling van de polders. Dit hebben de Friese partners: Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, de Friesche IJsbond, Rijkswaterstaat en Piet Paulusma, gezamenlijk besloten.

IJssituatie buitenwater

De ijsaangroei is belemmerd door de harde wind en de invloed van de zon. Sytse Kroes van de IJsbond: “Door de grote variatie in dikte kunnen de vrijwilligers van de ijswegencentrale het ijs niet veilig op en zijn de zwakke plekken en wakken niet gemarkeerd. Ook zijn er geen banen uitgezet.” De IJsbond raadt sterk af om het ijs op te gaan. Wel kan er geschaatst worden op verschillende natuurijsbanen.

Poldergemalen

Zondag aan het einde van de dag zet Wetterskip Fryslân voorzichtig de spuisluizen open, zodat het water uit de Friese boezem weg kan. Vanaf maandag gaan de gemalen langzaam weer aan. Het spuien en aanzetten van de bemaling van de polders gebeurt zo geleidelijk mogelijk. Zo wordt schade aan oevers zo veel mogelijk beperkt. Dit is in de huidige situatie mogelijk doordat het de afgelopen weken droog is geweest en ook de komende week overwegend droog blijft.