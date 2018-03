Fietsster met smartphone schuldig aan dodelijk verkeersongeval

Het ongeval vond plaats in juni 2017 op de fietsstrook van de Arnhemsestraatweg in Velp. De vrouw was tijdens het fietsen bezig met haar smartphone. Zij zag de 83-jarige vrouw die met een rollator op het fietspad liep, niet. Er volgde een botsing waarbij de vrouw met haar fiets bovenop het slachtoffer viel. Het slachtoffer is 2 dagen later aan haar verwondingen overleden.

Schuld fietsster

Het gebruik van een smartphone in het verkeer leidt af en is gevaarzettend. Dat geldt ook voor een fietser. De vrouw is te veel en te lang afgeleid geweest door haar smartphone. Daardoor heeft ze de voetgangster niet gezien, haar snelheid onvoldoende aangepast en onvoldoende afstand gehouden. Het ongeval is daarmee veroorzaakt door aanmerkelijke onoplettendheid van de vrouw en dus aan haar schuld te wijten. De officier eiste een taakstraf van 180 uur. De rechtbank legt een lagere taakstraf op omdat zij – meer dan de officier- rekening houdt met het feit dat de vrouw op een fiets reed en niet in een motorvoertuig.