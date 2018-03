Gevangenisstraf man uit Afferden voor ontucht met minderjarige

Het misbruik vond plaats tussen 1 december 2015 en 18 juni 2016. Het meisje was toen 14/15 jaar oud. Het slachtoffer kwam regelmatig bij de man thuis en logeerde er ook. Het verhaal kwam naar buiten toen een schoolschrift van het meisje werd gevonden waarin zij met een vriendin over het misbruik had geschreven

Getuigenverklaringen

De man ontkende stellig dat er iets is gebeurd en zei dat alles in scene was gezet. Volgens hem dreigde het tienermeisje al langere tijd naar buiten te brengen dat zij een seksuele relatie zouden hebben. Deze lezing van de man vindt de rechtbank niet aannemelijk en ongeloofwaardig. Dat baseert de rechtbank onder meer op getuigenverklaringen en de zeer seksueel getinte WhatsApp-berichten die de man naar het meisje heeft gestuurd.

Schadevergoeding

De opgelegde gevangenisstraf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Tot slot moet de man nog een schadevergoeding van ongeveer 3.000 euro betalen aan het slachtoffer.