Nummer 2 Forum voor Democratie Amsterdam weer in opspraak

In een Whatsappgroep heeft de nummer twee van de Amsterdamse lijst van Forum voor Democratie zeer opmerkelijke opmerking over het IQ van bevolkingsgroepen. Het is niet voor het eerste dat Yernaz Ramautarsing de aandacht trekt door zijn uitspraken.

Een deel van de gesprekken is in handen van De Telegraaf. Hier zou het zijn steun betuigen over de uitspraak dat homo-rechten de samenleving dommer heeft gemaakt. ‘Dat is gebaseerd op de notie dat homo’s relatief hoger IQ hebben en op moment dat zij zich niet voortplanten de hele samenleving daar dus „dommer van wordt.” Geen haat gewoon feiten.’

Daarnaast vergelijkt Ramautarsing belasting met verkrachting. De krant heeft commentaar gevraagd bij Ramautarsing en Forum voor Democratie, maar die geven echter geen commentaar.